Si affronteranno in diretta su Rai1 la nazionale cantanti e la nazionale della politica

La partita del cuore torna su Rai1 il 17 luglio alle 21.20 con Eleonora Daniele in conduzione. In diretta da L’Aquila, si affrontano la nazionale cantanti e la nazionale della politica. Tanti gli ospiti per la solidarietà, con gli incassi che saranno devoluti all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Già attivo il numero 45585 per le donazioni. “La partita del cuore è la forza della vita“, anche il cantautore Paolo Vallesi presenta a LaPresse la sfida solidale.

