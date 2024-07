Le era stato diagnosticato il tumore al seno per la prima volta nel 2015

Shannen Doherty è morta dopo anni trascorsi nella lotta contro il cancro. Diventata famosa grazie al ruolo di Brenda Walsh nella serie originale ‘Beverly Hills, 90210‘, uscito per la prima volta negli Usa nell’ottobre del 1990, Doherty ha abbandonato la serie dopo la quarta stagione nel 1994, riprendendo poi in seguito il personaggio con diverse apparizioni come guest star nel reboot del 2008 ‘90210’.

Dopo aver raggiunto la fama con Beverly Hills, Doherty è stata scelta per Charmed nel ruolo di Prue Halliwell, la più grande di tre sorelle ‘Streghe‘. Oltre a recitare nella serie, ha anche diretto diversi episodi, lasciando poi lo show alla fine della terza stagione nel 2001. Doherty ha lavorato senza sosta per tutta la sua carriera e si è anche avventurata nel reality show di breve durata ‘Breaking Up with Shannen Doherty’ e come concorrente di Dancing with the Stars.

A Doherty era stato diagnosticato il tumore al seno la prima volta nel 2015, mentre nel 2017 aveva rivelato che il suo cancro era tornato dopo essere entrato in remissione. “Tra qualche giorno o una settimana si scoprirà che sono allo stadio 4. Quindi il mio cancro è tornato, ed è per questo che sono qui”, disse Doherty a Good Morning America. “Non credo di averlo elaborato. È una pillola amara da mandare giù in molti modi”, aveva confessato.

Nel 2019, ha quindi partecipato al reboot televisivo di ‘Beverly Hills, 90210′, interpretando ancora una volta la versione adulta del personaggio che l’ha resa famosa. Sebbene l’attrice avesse dichiarato di essere a conoscenza della sua diagnosi, la malattia era stata tenuta nascosta al cast dopo l’inaspettata scomparsa del suo co-protagonista Luke Perry, avvenuta nel marzo 2019 all’età di 52 anni.

“È così strano per me ricevere una diagnosi e poi vedere qualcuno che era apparentemente sano morire per primo”, aveva dichiarato Doherty a ‘Good Morning America’. “È stato davvero scioccante”. Partecipare quindi al reboot televisivo trasmesso l’anno scorso su Fox è stato “il minimo che potessi fare” per onorare Perry, ed è stata anche un’opportunità per dimostrare che poteva continuare a lavorare nonostante la sua salute.

