Il pubblico ha omaggiato il ballerino con una standing ovation

Emozioni fra stelle e mare nello scenario mozzafiato del teatro di Tharros, nell’oristanese, dove Roberto Bolle ha regalato uno spettacolo indimenticabile, in una serata perfetta, a sardi e turisti. Una magica notte nella penisola del Sinis, con il palco a picco sul mare, luna e stelle e profumo di salsedine, danza e musica, e l’incontenibile entusiasmo degli spettatori. L’intera platea del rinnovato Teatro all’aperto di Tharros, sold out già da mesi per uno degli appuntamenti più attesi del cartellone dell’Estate di Mont’e Prama, ha salutato con una lunga standing ovation la performance di Roberto Bolle, accompagnato sul palcoscenico da António Casalinho, Travis Clausen-Knight, Margarita Fernandes, Osiel Gouneo, Daichi Ikarashi, Tatiana Melnik, Mariko Sasaki e Casia Vengoechea. Oltre ottanta minuti di passi a due e assoli che hanno strappato applausi a scena aperta.

