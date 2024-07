La 'Divina' non ha mai nascosto la volontà di partecipare al talent di Milly Carlucci. Per l'influencer si potrebbe aprire una trattativa

‘Ballando con le Stelle’ punta in alto per il cast della prossima stagione. La trattativa con Federica Pellegrini è a buon punto e ci sono buone possibilità che possa chiudersi positivamente. La Divina non ha mai nascosto la volontà di partecipare al talent di Milly Carlucci e Ballandi come concorrente, ma la trattativa, non si concluderà prima della chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024 in quanto la ex nuotatrice azzurra essendo membro Cio in quota atleti sarà nella capitale francese per tutta la durata dei Giochi. Al momento invece resta un sogno la presenza di Chiara Ferragni nel cast delle concorrenti. La voglia matta di averla c’è, presto le parti potrebbero avviare una trattativa.

