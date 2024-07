L'attrice e scrittrice è scomparsa oggi a 67 anni

Il mondo dello spettacolo, dal cinema al teatro, alla televisione piange la scomparsa a 67 anni di Maria Rosaria Omaggio. Attrice e scrittrice, in mezzo secolo di carriera ha fatto una trentina di film, cinquanta piece teatrali e circa venti fiction televisive.

Iniziò la sua attività giovanissima, diventando subito popolare grazie a Canzonissima del 1973-1974, condotta da Pippo Baudo Posò sulle copertine di Playboy e Playmen diventando subito un sex symbol ed entrando nell’immaginario collettivo degli italiani. Fece il suo debutto sul grande schermo con ‘Roma a mano armata’ e ‘Squadra antiscippo’, al fianco di Maurizio Merli e Tomas Milian.

Per il film ‘Walesa-L’uomo della speranza’ di Andrzej Wajda, presentato alla 70ª Mostra del cinema di Venezia, ha interpretato il ruolo di Oriana Fallaci. Partecipò a una serie di sceneggiati tv tra cui ‘Edera’, ‘Passioni’, ‘Caro maestro 2’, ‘Donne di mafia’, ‘La squadra’ e ‘Don Matteo 5’ Ideatrice de ‘Il teatro per l’Unicef’ ha firmato la regia di “Il balcone di Golda” di William Gibson con Paola Gassman. Oltre al palscoscenico Maria Rosaria Omaggio si è dedicata alla scrittura collaborando come autrice con numerose riviste.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata