Compleanno a cifra tonda per la sempre splendida attrice romana

“Invecchiare non piace a nessuno” ama dire Sabrina Ferilli. Ma lei i suoi 60 anni di età li nasconde molto bene. Bella, simpatica, schietta. Da Fiano Romano con furore l’attrice è ormai una diva da diversi anni. Sul grande e piccolo schermo. Protagonista di ‘La bella vita’ di Paolo Virzì ma protagonista anche del salotto di Maria De Filippi. Perfino il presidente Mattarella si è scomodato nel renderle omaggio definendola “Simpatica, trascinante, irresistibile”.

Tuttavia è la sua schiettezza a renderla unica. Non teme nessuno, a eccezione dello spiritato personaggio di nome Giovannino che a ‘Tù sì que vales’ la perseguita con scherzi da stalker pericoloso. Lei che non ha avuto paura neanche di spogliarsi al Circo Massimo per festeggiare lo scudetto della Roma, la sua squadra del cuore a cui non rinuncerebbe mai, così come non rinuncia mai a ribadire di essere una donna di sinistra, seppure abbia detto della segreteria del Pd Elly Schlein: “È troppo radicale e fa fatica a convogliare l’interesse di tutti”. Chissà se dopo le ultime elezioni europee anche Sabrina possa cambiare idea e riposizionarsi.

Tornando al cinema va detto che la Ferilli ha collezionato un David di Donatello speciale, un Globo d’oro, sette Nastri d’argento e sei Ciak d’oro. L’esordio cinematografico è stato in punta di piedi con una piccola parte in ‘Caramelle da uno sconosciuto’ di Franco Ferrini. Un film con Barbara De Rossi, Marina Suma e Mara Venier in parti più importanti della sua. La Ferilli vestiva i panni di una prostituta romana. Ha condotto il Festival di Sanremo 1996, insieme con Pippo Baudo e Valeria Mazza. Ha riscosso applausi anche a teatro con alcune riedizioni di commedie di Garinei e Giovannini, tra cui il Rugantino e ha dimostrato di gradire i personaggi delle serie tv, il suo ruolo in ‘Gloria’ ha riscosso consensi su Rai1.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata