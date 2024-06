Paola Cortellesi sfila assieme al cast di “C’è ancora domani” che si aggiudica il premio di Film dell’anno

Al Museo delle Arti del XXI Secolo di Roma sfilano le stelle del cinema e della televisione italiana per la cerimonia dei Nastri d’Argento. Sul red carpet, che per l’occasione si tinge di blu, Paola Cortellesi assieme al cast di “C’è ancora domani” che si aggiudica il premio di Film dell’anno. Con lei tra i flash dei fotografi Emanuela Fanelli, Vinicio Marchioni e tutto il cast del film rivelazione dell’anno. Il premio al miglior film va invece a “Io Capitano” di Matteo Garrone. Sul red carpet anche Michele Riondino che si aggiudica i premi per miglior attore protagonista e per miglior esordio per “Palazzina Laf” e dove recita anche il miglior attore non protagonista Elio Germano. C’è spazio anche per la musica con Diodato che vince il Nastro d’Argento per la miglior canzone originale “La mia terra” per il film “Palazzina Laf”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata