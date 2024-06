L'artista si è spento a 90 anni nella sua casa di Inland Empire, in California

È morto all’età di 90 anni l’attore americano Bill Cobbs, celebre in Italia per aver recitato nei film ‘Una notte al museo’ e ‘Guardia del corpo’. Cobbs si è spento martedì nella sua casa di Inland Empire, in California, circondato da familiari e amici, come ha dichiarato il suo agente Chuck I. Jones, probabilmente per cause naturali. Originario di Cleveland, l’artista è stato un attore per tutta la vita ricoprendo circa 200 ruoli nel cinema e in tv.

Cobbs è apparso in programmi televisivi come “I Soprano”, “The West Wing”, “Sesame Street” e “Good Times”. È stato il manager di Whitney Houston in “The Bodyguard” (1992), il mistico orologiaio di “The Hudsucker Proxy” (1994) dei fratelli Coen e il medico di “Sunshine State” (2002) di John Sayles. Ha interpretato l’allenatore in “Air Bud” (1997) e la guardia di sicurezza in “Notte al museo” (2006).

Nato il 16 giugno 1934, Cobbs ha anche prestato servizio per otto anni nell’aeronautica militare statunitense dopo essersi diplomato a Cleveland.

