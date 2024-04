L'attrice è una delle ospiti di Francesca Fagnani nella puntata del 23 aprile della trasmissione di Rai2

Tra le ospiti della nuova puntata di ‘Belve‘, su Rai2, c’è anche Margherita Buy, che ha risposto alle domande della conduttrice Francesca Fagnani mettendo da parte la propria nota timidezza. A partire dal sesso, “mai stata una mia priorità” fino agli spinelli fumati durante l’adolescenza, “ce ne facevamo tantissimi, pure la mattina, con tanto di svenimenti in classe”. Buy ha poi scherzato sulla sua competitività, rivolgendosi alla Fagnani con una battuta fulminante sulle 19 candidature di Paola Cortellesi ai David di Donatello: “Sta buona, non glieli hanno ancora dati”.

“Sono una persona che difficilmente si lascia andare. Poi mi piace, mi è piaciuto, ma non è il mio obiettivo”, ha aggiunto Buy tornando sul tema del sesso. E sulla vergogna che l’attrice prova nel girare le scene di nudo, dopo che la Fagnani aveva ricordato a Buy di quando “con Sabrina Ferilli per baciarvi vi siete dovute bere prima una grappa!”, l’attrice ha raccontato: ”Meno male che lei ce l’aveva! Aveva questa borsa con dentro le grappe, di vario genere”. E la Fagnani, scherzando, ha insistito: “Ah, c’era una degustazione!”, “Sì, però devo dire che è stato un bacio bellissimo. Non mi sono vergognata con lei”, ha risposto a sua volta l’attrice.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata