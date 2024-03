Dolby Theatre scatenato per l'interpretazione dell'attore di 'Barbie'

Tra i momenti degli Oscar 2024 che verranno ricordati in futuro c’è l’interpretazione di ‘I’m Just Ken’ da parte di Ryan Gosling. Il Dolby Theatre di Los Angeles si è scatenato per l’esibizione dell’attore di ‘Barbie’, vestito rosa shocking e circondato da decine di ballerini.

