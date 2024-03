A Hollywood Margot Robbie, Kristen Stewart, Justine Triet, Cord Jefferson

La notte prima degli Oscar non è un momento di riposo a Hollywood. Per molti candidati, tra cui la star di ‘Barbie’ Margot Robbie, ha significato una sosta allo storico Beverly Hills Hotel per la 15a cena annuale di Chanel e Charles Finch prima degli Oscar. Robbie era in ottima compagnia, con altri candidati all’Oscar, tra cui la prima classificata come miglior attrice non protagonista Da’Vine Joy Randolph, oltre ad America Ferrera, Sandra Hüller, Justine Triet, Cord Jefferson, Jonathan Glazer e Celine Song, tutti attesi al Dolby Theatre domenica sera.

I presenti si sono riuniti nel pittoresco patio dello storico Polo Lounge per un cocktail prima della cena privata in una notte limpida e fredda a Beverly Hills. Robert De Niro è stato tra i primi ad arrivare, ma in poco tempo lo spazio si è riempito di star. Kristen Stewart chiacchierava con Daniel Kaluuya vicino a una lampada termica ben posizionata, mentre Chloë Sevigny osservava la stanza a pochi metri di distanza. Altrove Judd Apatow e Leslie Mann hanno trovato un posto sfuggente per sorseggiare i loro drink, anche se Apatow è balzato in piedi quando JR si è avvicinato per salutare. Triet e la sua star di ‘Anatomia di una caduta’ Hüller sono rimasti vicini, John Mulaney e Olivia Munn hanno conversato con David O. Russell, mentre Adrien Brody e Patrick Dempsey hanno chiacchierato in un altro angolo e il CEO di Netflix Ted Sarandos ha fatto il giro.

Tra i presenti c’erano anche Usher (autoproclamatosi fan di ‘Oppenheimer’, che indossava anche i pantaloni), Ava DuVernay, Michael Keaton, Molly Sims, Maya Rudolph, Tessa Thompson, James Marsden, Kerry Washington, Rebecca Hall e Dominic Sessa L’evento è iniziato in modo piuttosto umile. Finch ha raccontato che 30 anni fa ha iniziato a organizzarlo perché i suoi amici “non avevano un posto dove andare la sera prima degli Oscar”. Si è evoluto fino a diventare uno degli appuntamenti più caldi della città e 15 anni fa Chanel si è unita come partner, portando ancora più potere alle star con ambasciatori del marchio come Stewart, Robbie, Lily-Rose Depp e Phoebe Tonkin. “Sono terrorizzato dall’idea di organizzare cene”, ha detto Finch.

“Sembro molto socievole e lo faccio, ma in realtà mi rende molto nervosa”. Robbie, nominata agli Oscar come produttrice di ‘Barbie’, era di buon umore prima del grande giorno. Oltre ai suoi look da red carpet, ha utilizzato Chanel anche nel film, con abiti, accessori e borse per la sua “Barbie stereotipata”. “È servito al momento e alla storia in modo da non sembrare mai forzato o fuori luogo. Sembrava molto Barbie”, ha detto Robbie. “Abbiamo anche ricreato alcuni look che adoro, uno indossato da Claudia Schiffer, che è un grande riferimento per Barbie in generale. È stato davvero divertente”. Ha anche detto che non vede l’ora di fare il tifo per Billie Eilish e Ryan Gosling, che si esibiranno entrambi con canzoni originali nominate dal vivo nello show di domenica, che inizierà un’ora prima del solito, alle 19.00 EDT. “Sono così eccitata”, ha detto Robbie. “Penso che sarà fantastico”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata