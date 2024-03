Per la speciale occasione sono stati raccolti 30.770 euro devoluti al 'Progetto Agata' di Gessica Notaro

Sono circa trecento gli ospiti accorsi a La Lanterna Rome per “Un sorriso per le donne”, il charity dinner ideato e organizzato dalla Fondazione Puzzilli di Daniele Puzzilli e Giorgia Alese che per la speciale occasione ha raccolto 30.770 euro devoluti a fine serata al Progetto Agata di Gessica Notaro: “Le donne – sostiene Gessica – potranno con il nostro aiuto difendersi concretamente nelle more del giudizio, non tenendo una condotta meramente passiva, con grave limitazione della libertà personale, ma diventando parte attiva a tutela della loro integrità e dignità, aggredendo una situazione di netto svantaggio, andando letteralmente loro stesse a caccia dello stalker, ribaltando un destino che le vuole vittime per forza e senza capacità di difesa”.

Lo speciale happening, realizzato interamente da solo donne, è stato presentato da Flora Canto affiancata sul palco da Silvia Salis (vice presidente del Coni), Elena Santarelli (conduttrice), Gessica Notaro (attivista), Gloria Peritore (campionessa mondiale di kickboxing), Alessia Lautone (direttrice LaPresse), Giorgia Venturini (conduttrice televisiva), Arianna Mihajlovic (showgirl), Rosella Santoro (dirigente generale dell’amministrazione penitenziaria), Manuela Nicolosi (arbitro Lega Francese) e Monica Marangoni (conduttrice televisiva). Nei loro interventi si sono affrontate diverse tematiche tra cui parità di genere, aiuti per le neo mamme, carceri, sport e lavoro.

“Da sole siamo una goccia, Ma Insieme, siamo un oceano – ha dichiarato a fine serata una emozionata Giorgia Alese – È con queste parole di un antico detto giapponese che voglio partire per ringraziare tutte le persone straordinarie che hanno reso possibile non solo questa serata, ma i tantissimi progetti che la Fondazione Puzzilli porta avanti a testa alta. Persone straordinarie, ma soprattutto DONNE straordinarie. Ho la fortuna e l’onore di avere al mio fianco, ogni giorno, una squadra incredibile composta da donne coraggiose. Donne che sanno cosa vuol dire il lavoro di squadra, il sacrificio, l’impegno. Donne che guardo negli occhi, nei quali vedo la voglia di lottare per un futuro migliore”.

All’evento, accompagnato dall’esibizione live painting del fumettista Antonino Federico, da danza aerea, quartetto d’archi e dj set, hanno partecipato inoltre il comico Enrico Brignano, il regista Fausto Brizzi, le showgirl Pamela Camassa e Benedetta Mazza, il conduttore Filippo Bisciglia, gli attori Luca Melucci e Anna Safroncik.

“Abbiamo voluto celebrare oggi – conclude Daniele Puzzilli – la forza, determinazione, il talento, l’energia e la positività delle donne. Sono loro che generano amore.”

