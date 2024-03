Foto Instagram: chiaraferragni

Cresce l'attesa per l'intervista da Fabio Fazio a 'Che Tempo Che Fa' sul Nove

Grande attesa per la puntata di questa sera di ‘Che Tempo Che Fa’ sul Nove. Come ormai noto da tempo, Fabio Fazio intervisterà Chiara Ferragni. La nota influencer tornerà a parlare in pubblico dopo l’intervista concessa al Corriere della Sera, in cui ha ripercorso la vicenda del pandoro-gate e della beneficenza, e ha commentato le voci di rottura con Fedez.

Nelle ultime stories pubblicate sul suo profilo Instagram, l’imprenditrice digitale ha raccontato le emozioni che sta vivendo a poche ore dalla diretta televisiva. “A dir poco agitata per stasera, mandatemi tutte le vostre good vibes” ha esordito, rivolgendosi a tutti i fan che non vedono l’ora di sentire la sua versione dei fatti.

“Grazie per tutti i messaggi. Probabilmente mi impappinerò, parlerò troppo velocemente, balbetterò…Ma sono agitata ed è giusto e normale anche così…Vi voglio bene”, ha proseguito, postando una foto che la ritrae a casa mentre incrocia le dita. “Non è un momento facile sotto nessun punto di vista. Tremo di paura, piango e va bene anche così, perché sono io e sono viva” aggiunge in un’altra foto postata sui social. “E se stasera non sarò ‘perfetta’ come cerco sempre di essere amen. La perfezione è un’illusione. Voglio essere me stessa, con tutte le mie fragilità”, ha confessato l’influencer. Infine l’ennesimo messaggio ai follower: “Sento la vostra energia e spero mi porti fortuna”

