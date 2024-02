Accanto al rapper napoletano la vincitrice del Festival, Angelina Mango che rappresenterà l'Italia al prossimo Eurovision Contest

Conferenza stampa della domenica, la mattina dopo la finale del 74esimo Festival di Sanremo. Si comincia con i primi tre classificati, Angelina Mango, vincitrice con il brano ‘La noia’, Geolier, secondo classificato con ‘Io pe’ te, tu pe’ me’ e Annalisa, arrivata terza con ‘Sinceramente’.



Geolier ad Angelina Mango: “Vuoi la pizza? Te la faccio io”

Simpatico siparietto tra Angelina Mango e Geolier in conferenza stampa all’Ariston, il giorno dopo la finale del 74esimo Festival di Sanremo che ha visto trionfare la prima con il brano ‘La noia’. Alla domanda su quale fosse la prima cosa che desidera fare, adesso che ha vinto il Festival, la cantante potentina ha risposto “voglio andare a mangiare una pizza con gli amici. Dove non lo so ancora”. A quel punto è intervenuto Geolier dicendo “te la faccio io!“. Il rapper partenopeo infatti, rispettando lo spirito napoletano, durante la settimana sanremese ha allestito nella cittadina ligure il suo quartier generale in una pizzeria temporanea, ribattezzata ‘Pizza Geolier’.

Angelina: “Su palco con me amore famiglia, papà sarebbe orgoglioso”

“Questa settimana l’ho vissuta lontana dalla mia famiglia ma mi sono portata con me tutto l’amore che mi hanno dato. Sul palco non ero mai da sola. Mio padre? Sono educata e gentile, sarebbe stato orgoglioso di me“. Così Angelina Mango in conferenza stampa dopo aver vinto il 74esimo Festival di Sanremo.

Angelina: “Maria mi ha aiutato tanto, sentita ed era contenta”

“Tutta l’esperienza ad Amici l’ultimo anno mi ha aiutata tantissimo a mettere come priorità la musica. Quando ti rendi davvero conto che è un’esigenza vitale vai oltre la stanchezza e la paura”. Così Angelina Mango in conferenza stampa dopo la vittoria del 74esimo Festival di Sanremo. “È stata una grande scuola, Maria mi ha fatto passare le paure e mi è stata sempre molto vicina. L’ho sentita ed era molto contenta”, ha aggiunto.

Annalisa: “Sono molto soddisfatta di quello che è stato”

“Rifarei tutto così. Sono molto contenta di quello che è stato, di come ho vissuto il palco, delle mie esibizioni. Sono focalizzata su tutte le cose belle che vedo, sulla bellissima risposta sulle piattaforme, sulle radio, va tutto molto bene. Ho un sacco di cose da fare. Ho i palasport, l’Arena di Verona, tanti festival meravigliosi. Sono molto molto soddisfatta”. Lo ha detto Annalisa intervenendo in conferenza stampa all’Ariston, all’indomani della finale del Festival di Sanremo che l’ha vista classificarsi terza con la sua ‘Sinceramente’, dietro Angelina Mango e Geolier. Al cantante Paolo Meneguzzi, che sui social l’accusa di avere cantato “con l’autotune”, Annalisa ha detto: “Non è neanche il caso di rispondere.

Angelina Mango: “Rappresenterò Italia a Eurovision”

“Se voglio rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision Contest? Sì, lo voglio“. Risponde così Angelina Mango alla fatidica domanda che in sala stampa viene di consueto riservata al vincitore del Festival di Sanremo.

Geolier: “Amarezza? No, volevo portare napoletano e ho già vinto”

“Mi sento bene, ho fatto un bel festival. Ho imparato un sacco di cose, ieri sul palco c’eravamo io e Angelina, due ragazzi del 2000, e questa è una cosa importantissima. Non poteva andare meglio”. Così Geolier in conferenza stampa, commentando la serata finale di ieri che lo ha visto piazzarsi al secondo posto al Festival di Sanremo. “Se provo amarezza? Io volevo portare il napoletano e ho già vinto. Mi porto a Napoli un bel ricordo di Sanremo”, ha aggiunto il rapper partenopeo.

