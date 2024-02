Il loro brano si intitola 'Autodistruttivo'

Prendono applausi dal teatro dell’Ariston i La Sad, i ragazzi punk con le creste colorate che sostengono il telefono Amico in prevenzione al suicidio e durante la loro performance del brano ‘Autodistruttivo’, fanno esporre dal corpo di ballo cartelli con scritte le testimonianze di Telefono Amico (“Io so solo che non voglio più soffrire”, “Non siete voi, sono io”) e poi lo slogan: “Non parlarne è 1 suicidio”. In conclusione della loro performance al Festival di Sanremo hanno detto: “La musica ci ha salvato la vita”, raccogliendo il lungo applauso dell’Ariston. La Sad nasce nel 2020, quando nelle vite di Theø, Plant e Fiks c’era il buio a fare da padrone. Hanno convissuto in un monolocale – il Sad Castle – e tra quelle quattro mura hanno trasformato il dolore e la tristezza che li accomunava in un’occasione di crescita. La speranza è che tutti trovino il loro sguardo aperto verso il futuro.

