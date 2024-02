L'invito di Amadeus, secondo quanto apprende LaPresse, è partito dopo l'intervista all'azzurra al Tg1 il primo gennaio

Federica Brignone sarà ospite stasera al Festival di Sanremo. La campionessa azzurra dello sci salirà sul palco dell’Ariston nella serata di apertura della 74esima edizione. L’invito di Amadeus, secondo quanto apprende LaPresse, è partito dopo l’intervista all’azzurra al Tg1 il primo gennaio. “Sarebbe una bellissima cosa andare a Sanremo, probabilmente sarei più agitata sul palco che a fare una gara di sci“, aveva detto in quell’occasione Brignone.

Non è stato facile per Brignone riuscire a conciliare gli impegni in pista tra gare e allenamenti con la sua partecipazione al Festival. La valdostana partirà stamattina per Sanremo dopo l’allenamento e ripartirà domattina all’alba per tornare a preparare la gara di sabato a Soldeu, in Andorra, un gigante valido per la coppa del mondo. Un sacrificio necessario per l’azzurra, consapevole dell’importanza del Festival di Sanremo per la promozione del suo sport anche in avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La presenza di Brignone garantisce anche quest’anno al Festival la presenza sul palco dell’Ariston di almeno uno sportivo. Ma la scelta di invitare la sciatrice non è in alcun modo legata alla decisione del tennista Jannik Sinner di non accettare l’invito di Amadeus a causa dei suoi imminenti impegni sportivi.

