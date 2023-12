Il monumento immortala la cantante conosciuta in tutto il mondo

Il comune di Barranquilla, in Colombia, ha svelato un’altra statua dedicata alla sua cittadina più illustre Isabel Shakira Mebarak Ripoll, per tutti Shakira, una delle cantanti più conosciute al mondo. Il monumento, alto 6,5 metri, mostra l’artista in uno dei suoi movimenti di danza preferiti. La statua è stata inaugurata con una piccola cerimonia alla quale hanno partecipato i genitori di Shakira e il sindaco della città e si trova su una passeggiata di recente costruzione che corre parallela al fiume Magdalena. Ma questa non è la prima statua di Shakira in città. Nel 2005, la città caraibica ha inaugurato un altro monumento a Shakira che raffigura la pop star nei suoi primi giorni, mentre suona una chitarra acustica e indossa jeans e stivali.

