Il cane, gli amici, i figli: la moglie imprenditrice e influencer non compare mai

Fedez rompe il silenzio social della coppia dei Ferragnez, posta alcune story con il cane e un post su Instagram che ritrae i figli Leone e Vittoria festeggiare il Natale davanti all’albero e aprendo i pacchetti. Nelle story e nei post, però, non c’è traccia di Chiara Ferragni, finita nella bufera poco prima di Natale per via della multa dell’Antitrust sul caso Balocco e del doppio procedimento aperto in procura per questa vicenda e per quella delle uova di Pasqua griffate.

Dopo il video di scuse della scorsa settimana sul caso Balocco, Ferragni non ha più postato nulla sui social.

