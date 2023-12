Così il figlio del presidente del Senato parando con i cronisti

“Delle voci eccezionali, costumi altrettanto. Una bella serata per avere ancora Milano al centro del mondo. Dopo il design, La moda e il business, anche La cultura primeggia e porta Milano al centro dell’Italia e nel mondo. Verdi è sempre Verdi”. Così Geronimo La Russa, figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando con i cronisti durante il primo intervallo della Prima della Scala del ‘Don Carlo’ di Giuseppe Verdi, che apre per la nona volta nella storia la stagione del Piermarini. “Le polemiche della vigilia? Ho letto anch’io. Mi aspettavo che spegnessero la musica per togliere una sedia e vedevamo chi rimaneva in piedi, ma è andato tutto liscio. Meglio così”, ha aggiunto. La musica ha spazzato via la polemica? “Pare di sì, poi è Sant’Ambrogio, non è giornata da polemiche. Siamo d’accordo?”, ha concluso.

