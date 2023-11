Non poteva mancare, come ogni mattina, la rassegna stampa e la satira politica

Si chiude la terza settimana di VivaRai2!, il mattin show più amato dagli italiani con Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda che in diretta dal Foro Italico hanno suonato la sveglia e portato anche in questo venerdì il buonumore. Non poteva mancare, come ogni mattina, la rassegna stampa e la satira politica: “Meloni contro tutti in Senato, attacca i sindacati, Conte e Renzi. Diciamo che è la Morgan della politica – l’ironia di Fiorello -. Duello addirittura con Renzi, lei ha detto ‘Ci aiuti per la benzina con il suo amico bin Salman’. Ma sono amici? Ecco perché stai sempre negli autogrill, Renzi!”.

“La sinistra applaude Renzi – prosegue lo showman -. Penso sia la prima volta che gli capita! E non si è fermato, dopo è andato al karaoke alla festa al Viola Park e cantava ‘io da quella sera non ho fatto più l’amore senza te’… dedicata a Calenda!”. Dalla politica si è passati alla musica e alla visita dei Cugini di Campagna da Mattarella in occasione del 75° anniversario di costituzione dell’Associazione Fonografici Italiani, ieri al Quirinale: “Non mi ha fatto dormire la notte – ha scherzato ancora Fiorello di fronte all’esibizione del quartetto -. Presidente, se le piace il pop a questo punto venga qua, si faccia accompagnare dai corazzieri di campagna…”, ha concluso.

