Corrado Augias condurrà la terza edizione del programma ‘Gioia della musica‘, nonostante il suo passaggio a La7. Secondo quanto si apprende, Augias è stato ricevuto dall’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, che gli ha chiesto di condurre comunque il programma. Augias ha accettato di preparare le venti puntate della trasmissione, che vede impegnati anche gli autori e l’Orchestra nazionale sinfonica della Rai. La possibilità di tornare in Rai solo per ‘Gioia della musica’ era esplicitamente prevista in una clausola del contratto di esclusiva di Augias con La7, dove dal 4 dicembre condurrà ‘La torre di Babele’.

