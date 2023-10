L'attore è protagonista nel film 'Mi fanno male i capelli'

“Ce ne fossero di uomini così ragazzi. Ce ne fossero”. Filippo Timi, protagonista dell’ultimo film di Roberta Torre, ‘Mi fanno male i capelli’ (dedicato a Monica Vitti) ricorda così Marcello Mastroianni, che lui interpreta al fianco di Alba Rohrwacher: “Siamo tutti spose oramai, ci mancano gli sposi. Nei matrimoni anche tra i miei amici etero sono tutti spose – ha detto Timi durante la presentazione della pellicola alla Festa del cinema di Roma – I maschi sgomitano, sono li. In questo film invece si vede un ruolo maschile che è assolutamente femminile per il senso di accoglienza, è come se avessi usato tutti i marroni della scatola dei Carioca, solo marroni e poi sono arrivate le sfumature. Ho pensato proprio ad una accoglienza, ho seguito il gioco. E’ come suonare la batteria, è li sotto ma è fondamentale altrimenti tutti fanno i cazzi loro”.

