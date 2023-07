Il mezzo, secondo una nota della Polizia Roma Capitale, aveva riportato alcuni danni riconducibili allo scasso

Gli avevano rubato la macchina mentre stava al teatro di Tor Bella Monaca. Quando l’attore Christian De Sica è uscito si è accorto che gli avevano rubato la Fiat 500. Il furto è avvenuto la sera di martedì 18 luglio.

La Polizia di Roma Capitale, grazie all’intervento degli agenti del VI Gruppo Torri, dopo averla cercata in tutta la zona l’ha ritrovata nei parcheggi sotterranei delle case popolari di Largo Ferruccio Mengaroni. Il mezzo, secondo una nota della Polizia Roma Capitale, aveva riportato alcuni danni riconducibili allo scasso. Poco dopo a Christian De Sica è stata riconsegnata la macchina. Sono in corso le indagini per risalire al responsabile del gesto.

