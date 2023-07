L'attrice:"Vorrei un parlamento tutto al femminile"

Tommaso Zorzi intervista Margot Robbie e Ryan Gosling, protagonisti dell’attesissimo film ‘Barbie‘, distribuito da Warner Bros. Insieme si soffermano su uno dei concetti attorno a cui ruota il film, ovvero la Ken-ergy che Gosling riconosce in Zorzi: “tu ne hai molta!” per poi lasciare la parola a Margot Robbie che aggiunge: “La mia interpretazione della Ken-ergy è quando la mascolinità di una persona non è in alcun modo sminuita dall’entusiasmo e dal sostegno che mostra per le donne della sua vita. Tom Cruise che compra un biglietto per Barbie e scatta una foto: questa è ken-ergy”. Alla domanda di Zorzi – che ha postato l’incontro sui suoi profili social – su che cosa porterebbe dal mondo di Barbie nel mondo reale, l’attrice conclude: “Issa Rae – nel film Barbie Presidente – come presidente e un parlamento tutto al femminile e una corte suprema tutta al femminile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata