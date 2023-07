Lo ha annunciato lo stesso showman in un videomessaggio su Instagram

L’eventuale seconda edizione di ‘Viva Rai2’ non sarà in via Asiago. Lo ha annunciato Fiorello in un videomessaggio pubblicato sui propri profili social chiudendo la polemica sui disagi creati agli abitanti del quartiere a causa della trasmissione mattutina, rivelazione della passata stagione. “Credo ci siano un po’ di strumentalizzazioni attorno a questa cosa”, ha esordito lo showman siciliano, assicurando che “‘Viva Rai2’ se si dovesse fare non sarà in via Asiago. Siamo alla ricerca di una nuova location – ha spiegato – Se riusciremo a trovarla si farà il programma, se non riusciremo a trovarla entro novembre ‘Viva Rai2’ sarà veramente solo un bel ricordo. Ma noi contiamo di trovare una bella location”.

