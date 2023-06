Gli artisti si esibiscono per raccogliere fondi per le popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna

‘Partigiano Reggiano’ il primo brano eseguito sul palco di ‘Italia loves Romagna’ a Campovolo nel concertone organizzato per raccogliere fondi al numero telefonico 45538 per le popolazioni danneggiate e colpite dall’alluvione in Romagna. A rompere il ghiaccio ci ha pensato Zucchero che in seguito ha cantato ‘XColpa di chi?’ e ‘Diavolo in me? in duetto con Salmo facendo scatenare gli oltre 40 mila presenti nell’Arena.

Prima di Zucchero ha aperto la diretta di Rai1 Amadeus che dopo aver annunciato che ci saranno 50 canzoni ha detto: “La Romagna è una regione speciale, io sono di Ravenna e sono onorato di essere qui”.

