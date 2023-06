Così il ministro della Cultura a margine dell'evento "Italia Loves Romagna"

“Questa iniziativa è un grande evento di solidarietà. Ringrazio gli artisti per la sensibilità mostrata. La Romagna è un luogo identitario del carattere italiano. Quando siamo chiamati a definire il carattere degli italiani non possiamo prescindere da questa terra. Una terra nobile piena di persone con tanta voglia di fare e che lo stanno dimostrando. Io mi devo prendere cura del patrimonio artistico e culturale. Abbiamo inserito il rincaro dei biglietti nei musei italiani dal 15 giugno al 15 settembre e l’intero incasso andrà a quelle opere ed interventi che stiamo già facendo in Emilia-Romagna per salvare teatri, biblioteche e tutto il patrimonio di questa terra nobile” così il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a margine dell’evento di presentazione del concerto “Italia Loves Romagna” nella sede del ministero.

