L'attore di 'Mare Fuori' parla anche ai ragazzi che affrontano la maturità: "Quello che c'è dopo è più interessante"

“Questo premio è la ciliegina sulla torta di questo ultimo periodo che è stato bello intenso”. Così Massimiliano Caiazzo a LaPresse premiato ai Nastri d’Argento per il film Piano Piano. “Un periodo fatto di esplosione di soddisfazioni sia dal punto di vista seriale che cinematografico – ha aggiunto -. Sono molto contento per il mio riconoscimento personale ma anche per i progetti a cui ho preso parte Mare Fuori, Filomena Martorano oggi con Piano Piano. Non mi devo fermare qui. Domani la tela sarà bianca e ci saranno tanti altri colori da mettere e tanti altri personaggi da raccontare”.

Poi le parole per i ragazzi che affronteranno la maturità. “Tranquilli perché la vita non finisce dopo il liceo, non è un voto a definirvi è quello che succederà dopo sarà la parte più interessante”, ha concluso l’attore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata