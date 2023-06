E' stata una delle più grandi star britanniche degli anni '60 e '70

Glenda Jackson, l’attrice due volte premio Oscar con una seconda carriera in politica come legislatrice britannica, è morta a 87 anni. A riferirlo il suo agente Lionel Larner. “Ha recentemente completato le riprese di ‘The Great Escaper’ in cui ha recitato insieme a Michael Caine”, ha affermato Larner aggiungendo che Jackson è morta oggi nella sua casa di Londra dopo una breve malattia.

Jackson è stata una delle più grandi star britanniche degli anni ’60 e ’70 e ha vinto due Academy Awards, per ‘Donne in amore’ e ‘A Touch of Class’. Dopo l’entrata in politica, è stata eletta in Parlamento e ha trascorso 23 anni come deputata del partito laburista. L’attrice è tornata a recitare dopo aver lasciato il Parlamento e ha interpretato alcuni dei suoi ruoli più acclamati, tra cui il protagonista di Re Lear di Shakespeare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata