A 80 anni, l'ultima avventura per il celebre archeologo si chiama "Il quadrante del destino"

A 80 anni, Harrison Ford veste per l’ultima volta i panni del celebre archeologo creato da George Lucas e reso immortale dai 4 film di Steven Spielberg. L’ultima avventura al cinema per Indiana Jones si chiama “Il quadrante del destino”. In occasione dell’incontro con la stampa internazionale a Los Angeles, l’attore di Hollywood ha confermato ai microfoni la sua uscita di scena. “Questo è il mio ultimo film di ‘Indiana Jones'” ha detto ai giornalisti parlando dal red carpet della città statunitense.

