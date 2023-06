Dal testo scritto a mano di 'We Are The Champions' alla sua corona

Era il re dei Queen e la sua corona potrebbe essere vostra, al giusto prezzo. La vasta collezione di costumi, opere d’arte e persino i testi scritti a mano di ‘We Are the Champions’ e ‘Killer Queen’ di Freddie Mercury saranno messi all’asta a settembre. Il frontman dei Queen lasciò tutto alla sua amica intima, Mary Austin, quando morì, di polmonite causata dall’AIDS nel 1991. Austin, che ha conservato la maggior parte degli oggetti così come Mercury li aveva lasciati nella sua casa nell’elegante quartiere londinese di Kensington, ha detto di aver preso la “difficile decisione” di vendere tutto, come ha dichiarato Sotheby’s.

‘We are the Champions’, che Mercury scrisse su nove pagine, tra cui la carta intestata della British Midland Airways, è stimato a 200-300mila euro. Si dice che invece la corona sia basata sulla corona di Sant’Edoardo. Un fan di Mercury con un budget più limitato potrebbe prendere in considerazione il suo pettine per baffi in argento di Tiffany & Co. Il prezzo previsto è di 450-650 euro.

