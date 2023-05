Quasi tre ore di show in crescendo, con una travolgente carrellata di brani tra i più celebri della sua carriera

Bruce Springsteen torna a Roma e manda in delirio gli oltre 60mila fan presenti al Circo Massimo nel secondo dei concerti dal vivo programmati in Italia dopo quello di Ferrara. Il Boss ha aperto il suo live al tramonto, al termine di una giornata umida e a lungo bagnata dalla pioggia caduta copiosamente prima dell’inizio del suo concerto. Il maltempo ha concesso una tregua nell’arena romana completamente sold out e circondata da centinaia di spettatori non paganti accorsi almeno per sentire la sua voce.

Accompagnato dalla celebre E Street Band (Roy Bittan piano e sintetizzatori, Nils Lofgren chitarra e voce, Patti Scialfa chitarra e voce, Garry Tallent basso, Stevie Van Zandt chitarra e voce, Max Weinberg batteria, Soozie Tyrell violino, chitarra e voce, Jake Clemons sassofono e Charlie Giordano tastiere), Springsteen ha esordito con un semplice “Ciao Roma”, per poi aprire il concerto con My love will not let you down e Death To My Hometown, seguita dalla emozionante No Surrender. Quasi tre ore di show in crescendo, con una travolgente carrellata di brani tra i più celebri della sua carriera tra cui anche la celeberrima Nightshift dei Commodores, dal recente “Only the strong survive” pubblicato alla fine dello scorso anno. Tra il pubblico non sono mancati ospiti illustri come Sting e Nick Cave. Presenti anche Thomas dei Maneskin e gli attori Edoardo Leo e Luca Marinelli. Dopo Roma, Springsteen chiuderà la sua tournée in Europa all’autodromo di Monza il 25 luglio e tornerà negli Usa ad agosto per una seconda parte del tour, a conclusione dei 31 appuntamenti nel vecchio continente, tutti esauriti.

Ancora ospiti illustri da tutto il mondo al concerto del Boss al Circo Massimo, avvistati anche Nick Mason leggendario batterista dei Pink Floyd, Lars Ulrich storico batterista dei Metallica, l’attore americano Woody Harrelson. Per quanto riguarda i vip italiani venuti a seguire il rocker del New Jersey anche il leader di Azione Carlo Calenda e la conduttrice televisiva Eleonora Daniele.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata