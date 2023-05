L'artista ha vinto la 76esima edizione, è tornata a casa oggi

La cantante svedese Loreen, che ha vinto l’Eurovision Song Contest con la sua ‘Tattoo’, è tornata a casa martedì, dicendosi orgogliosa di essere solo la seconda persona nella storia dell’Eurovision ad aver vinto il concorso due volte. “Sono incredibilmente felice”, ha dichiarato dopo essere atterrata all’aeroporto internazionale di Stoccolma dalla città inglese di Liverpool, dove si è svolta la manifestazione. “Sull’aereo che mi riportava a casa, ho avuto un’esplosione di gioia”, ha dichiarato Loreen.

L’artista ha tenuto in mano il trofeo – una scultura in vetro fatta a mano a forma di microfono degli anni Cinquanta – dicendo che era “molto pesante”. Più tardi, sempre nella giornata di oggi, l’artista 39enne ha eseguito la canzone vincente in un parco del centro di Stoccolma – un luogo di ritrovo popolare noto per i suoi caffè all’aperto e i concerti all’aperto – davanti a una folla di centinaia di persone. Il concerto è stato trasmesso in diretta dalla televisione pubblica svedese. “Sono così grata di aver potuto rappresentarvi”, ha detto Loreen al pubblico urlante.

Loreen ha vinto il 67° Eurovision Song Contest, il più grande evento musicale del mondo, sabato sera. Aveva già vinto nel 2012 a Baku, in Azerbaigian, con la canzone ‘Euphoria’. Fino a questa settimana, l’unica persona ad aver vinto due volte l’Eurovision era l’irlandese Johnny Logan, 36 anni fa. La vittoria della Svezia all’Eurovision Song Contest è la settima per il Paese, eguagliando il record dell’Irlanda. La vittoria ha dato alla Svezia il diritto di ospitare il concorso del prossimo anno, che coincide con il 50° anniversario del primo trionfo svedese all’Eurovision, la vittoria degli ABBA nel 1974 con “Waterloo”. Non sono ancora stati annunciati i dettagli dello spettacolo del prossimo anno. Nata a Stoccolma da genitori marocchini, Lorine Zineb Nora Talhaoui, Loreen si è fatta notare quando ha partecipato allo show svedese Idol 2004, classificandosi terza.

