L'attore stava interpretando lo spettacolo 'Le voci di Dante'

L’attore Toni Servillo è stato vittima di un malore il 17 aprile a Parigi, sul palcoscenico del teatro Odeon, durante la rappresentazione dello spettacolo ‘Le voci di Dante’ che, secondo quanto riportano i media francesi, è stato interrotto. Servillo stava interpretando un testo italiano dello scrittore napoletano Giuseppe Montesano e lo show era esaurito. Lo spettacolo è stato interrotto dapprima per prestare i primi soccorsi all’attore 64enne, poi definitivamente per permettere di portarlo in ospedale per alcuni controlli, ma comunque sta bene e si è ripreso.

