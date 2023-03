Presenti da Maria Grazia Cucinotta ad Eleonora Daniele. Il press agent: "Il mio lavoro mi ha dato l'opportunità di conoscere grandi professionisti"

Il compleanno del press agent, Angelo Perrone è stata l’occasione speciale per riunire al suo fianco gli amici di sempre. Tra gli ospiti l’attrice e produttrice Maria Grazia Cucinotta: “Con Angelo ho fatto i primi passi importanti nel mondo del cinema , da ”Il postino“ a ”Il Mondo non basta 007” ha raccontato durante la festa.

Tra gli altri ospiti anche Angela Melillo, la regista Mirca Viola, il fotografo Roberto Chiovitti, Diego Longobardi, Roberta Damiata e l’autrice Lorena Magliocco.

“L‘amicizia per me è la cosa più importante di tutte ed il mio lavoro mi ha dato l’opportunità di conoscere grandi professionisti che poi sono diventati grandi amici, come Eleonora Daniele” è il commento di un visibilmente commosso Angelo Perrone.