Saranno presenti alla Grande Parata di sabato 10 giugno con il loro brano 'Furore' che sarà l'inno dell'evento

Saranno Paola & Chiara le madrine del Roma Pride 2023 e saranno presenti alla Grande Parata di sabato 10 giugno con il loro brano ‘Furore’ che sarà l’inno della manifestazione di quest’anno. “Già durante il Festival di Sanremo è stato forte il desiderio della comunità lgbtqia+ di avere Paola & Chiara al nostro fianco al Roma Pride. Il loro talento e il loro glamour, abbinato ad un modello femminile di indipendenza, ne fanno le testimonial perfette”, ha dichiarato Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride 2023.

“Siamo certe e certi che il loro apporto e il loro impegno civile per la parità dei diritti – continua Colamarino – contribuirà a far passare il messaggio che il nostro Paese non può più tollerare discriminazioni: l’unica strada è quella della piena uguaglianza e libertà per tutte e tutti”.”Siamo onorate di poter dare il nostro contributo ad una grande causa – sostengono con entusiasmo Paola & Chiara – perché crediamo nell’affermazione dei diritti fondamentali. Ci sentiamo fiere di poter essere alla testa del corteo e di sostenere con convinzione la causa lgbtqia+. Un mondo con più diritti è un mondo più giusto per tutte e tutti“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata