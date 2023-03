In occasione dell'8 marzo l'attrice si schiera al fianco di ActionAid

“Spose Bambine” è un’espressione che non dovrebbe esistere. Ma purtroppo, ancora oggi, in paesi come Kenya, Ruanda, India, Pakistan e tanti altri ancora, è una triste realtà. Nel Sud del mondo, si stima che ogni giorno 33mila bambine siano costrette a contrarre un matrimonio precoce e forzato. Claudia Gerini è al fianco di ActionAid per combattere questa pratica in particolare in occasione della Festa della donna dell’8 marzo.

