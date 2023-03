Dal 9 marzo su Sky e Now, prodotto da Banijay Italia

Torna dal 9 marzo su Sky e NOW, prodotto da Banijay Italia, il viaggio più ‘pazzo’ della tv, Pechino Express, quest’anno lungo ‘La via delle Indie’. Nove coppie di viaggiatori/concorrenti si daranno battaglia per 8mila chilometri, partendo dall’India, passando per il Borneo Malese fino al traguardo in Cambogia, con la consueta ‘dotazione’ composta solo di una radio, una mappa e un euro al giorno. Le coppie saranno spronate e pungolate dai conduttori, Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio.

In gara quest’anno troviamo i ‘Novelli sposi’ Federica Pellegrini e Matteo Giunta, ‘Le Attiviste’ Giorgia Soleri e Federippi, ‘Gli Avvocati’ Alessandra Demichelis e Lara Picardi, gli ‘Italo americani’ Joe Bastianich e Andrea Belfiore, ‘Gli Ipocondriaci’ Dario e Caterina Vergassola, ‘Mamma e figlio’ Martina Colombari e Achille Costacurta, ‘Le Mediterranee’ Carolina Stramare e Barbara Prezia, ‘I Siculi’ Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo e ‘Gli Istruiti’ Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero.La forza di questo programma, che trasporta gli spettatori in luoghi esotici e straordinari (l’arrivo sarà ad Angkor, uno dei posti più suggestivi del mondo, la partenza dal ‘Gateway of India’ a Mumbai), è “il cast fortissimo nel mezzo del disagio, oltre a una conduzione spumeggiante ed estremamente ironica ed intelligente”, come sottolinea Antonella d’Errico, executive vice president programming Sky Italia. Quello di Pechino Express è un viaggio complicato, anche per la produzione, con 120 persone della troupe che devono spostarsi seguendo i concorrenti, come sottolinea il ceo di Banijay Italia, Fabrizio Ievolella. “C’è un grande pregiudizio – spiega Della Gherardesca -, tutti pensano che dormiamo in alberghi di lusso, e invece no, dormiamo anche noi in luoghi disagiati dove si mangia in modo pessimo. Tre volte in un mese e mezzo siamo riusciti a trovare ristoranti buoni”. “L’India – aggiunge – sta vivendo un boom economico enorme, cambia radicalmente ogni tre anni, l’ho vista molto diversa da tutte le altre volte in cui ci sono stato”. “È il Paese – sottolinea Miccio – più ricco di contrasti, ci sono i più ricchi e i più poveri del mondo. È stato un impatto forte all’inizio, e poi ci ha rapito”.

Tra i concorrenti Giorgia Soleri, compagna del leader dei Maneskin, Damiano David, modella e in prima fila in diverse battaglie, tra cui quella per far uscire dall’ombra le malattie croniche rare, come la vulvodimia di cui soffre, e che ha invece deciso di affrontare questa impegnativa sfida: “Il mio primo pensiero è stato ‘come faccio con le malattie?’ Ma il secondo è stato che se avessi rinunciato sarebbe stato peggio. Ovviamente sono stata male, il brutto di queste malattie croniche è anche l’imprevedibilità, ma bisogna buttarsi, e il messaggio è anche che con queste malattie si può convivere. La grande sicurezza è stata avere accanto Federica, la mia migliore amica, che sa come supportarmi, ed è stato un gioco della fiducia, ti butti e sai che c’è qualcuno a prenderti”. Federica Pellegrini racconta: “Io e Matteo siamo abituati a un altro tipo di sforzo fisico, siamo allenati ma non immaginavamo che sarebbe stato così tosto. La stanchezza fisica non è stata però il nostro problema principale. Questo viaggio ci ha messo alla prova soprattutto sull’adattamento, e questo mi ha fatto bene”. E come coppia “siamo tornati che eravamo molto più forti di prima”.

Tra i più ironici Dario Vergassola, che partecipa con la figlia Caterina e scherza: “Io ho rimosso tutto, è stato un incubo terrificante, non so cosa ho fatto quando ero lì. Ma posso rivelarvi che ho battuto la Pellegrini sul Gange in una gara di nuoto”. E Martina Colombari rivela: “Io ho iniziato a rubare, bottiglie di acqua chiuse, mi nascondevo il cibo nelle scarpe…ma ora sono uscita dal tunnel”. Divertente e competitiva la coppia degli ‘Istruiti’, con il giovane Andrea Di Piero che racconta: “Mi sono portato un’asta con una bandiera arancione, poteva essere utile quando dovevamo farci notare per l’autostop, ma poi ho scoperto che in India ha valenza religiosa, e quindi sono dovuto stare attento a come la usavo”. “È stata un’esperienza molto interessante, io ho portato la mia esperienza televisiva, ognuno porta il meglio di se stesso e nel nostro caso uno più uno fa tre”, racconta Joe Bastianich, che già nella prima puntata dice con decisione “siamo qui per vincere”. Schillaci, che partecipa con sua moglie, conclude: “Lo spirito nostro era di fare questa grande avventura, è stata un’esperienza unica, che mi porterò dietro e averla fatta con mia moglie l’ha resa ancora più bella. Lei è una grande guerriera”.

