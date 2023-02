L'esposto della procura di Imperia era stato presentato dopo lo show, il bacio tra i due e la scena in cui venivano mimati atti sessuali

La procura di Imperia ha chiesto di archiviare gli accertamenti nati dall’esposto per atti osceni in luogo pubblico presentato dopo l’esibizione di Rosa Chemical e Fedez sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo. Per gli inquirenti non sussisterebbe reato per quanto accaduto sul palco della kermesse musicale. L’esposto era stato presentato dopo lo show, il bacio tra i due e la scena in cui venivano mimati atti sessuali, ritenuti dall’associazione Pro Vita & Famiglia atti osceni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata