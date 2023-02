È l'evento più importante per l'industria musicale britannica. L'artista, ex 1D, è stato premiato con quattro statuette

La sera dell’11 febbraio a Londra, in Inghilterra, sono andati in scena i Brit Awards. I più importanti premi per l’industria musicale britannica. A trionfare è stato Harry Styles che ha ricevuto ben quattro statuette per album dell’anno, artista dell’anno, canzone dell’anno e miglior performance pop/r&b. Oltre a lui sono stati premiati artisti come Beyoncé e David Guetta. Presente anche l’attore statunitense Stanley Tucci.

