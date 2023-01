L'allarme è scattato dopo un video in cui parlava confusamente chiedendo aiuto, gli agenti hanno stabilito che non c'è motivo di credere che sia in pericolo

I fan di Britney Spears, allarmati dopo la cancellazione dell’account Instagram da parte della cantante, a seguito di un video in cui parlava confusamente chiedendo aiuto, hanno chiamato la polizia per chiedere di controllare la sua abitazione e verificare il suo stato di salute. La polizia di Ventura (California), ha ricevuto talmente tante telefonate che non ha potuto fare altro che mandare una volante a casa di Britney Spears.

Il sito internazionale Tmz ha contattato l’ufficio delle forze dell’ordine e ha ricevuto la conferma di quanto accaduto. L’intervento del 911 ha constatato che la cantante non era in pericolo. “Fonti delle forze dell’ordine ci assicurano che Britney ha cancellato il suo account Instagram nelle ultime 12 ore – secondo quanto riporta Tmz -. I fan si sono allarmati, credendo che l’account cancellato significasse che Britney era nei guai e hanno chiamato l’ufficio dello sceriffo. Gli agenti sono poi andati a casa di Britney e hanno stabilito che non c’era motivo di credere che fosse in pericolo“.

