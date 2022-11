Presentate al Pirelli Hangar Bicocca di Milano le immagini firmate da Emma Summerton

“Quando abbiamo pensato a questo calendario sentivamo che la pandemia stava finendo, uscivamo da due anni da incubo, non eravamo consci del fatto che stavamo entrando con la guerra in un altro incubo. Con il calendario Pirelli 2023 volevamo avere un occhio di sogno, come accade quando si esce da un incubo, il sogno della bellezza, un mondo diverso pur non staccandoci dalla realtà. Questo è un po’ il sentiment che avevamo tutti nel pensare al calendario”. Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, vice Presidente Esecutivo e Ceo di Pirelli, rispondendo alla stampa a domande in merito a ‘Love Letters to the Muse’, il calendario Pirelli 2023 realizzato da Emma Summerton, e presentato oggi a Milano presso il museo di arte contemporanea Pirelli Hangar Bicocca.”Ci è parso – racconta Tronchetti Provera – che chi meglio naturalmente interpretasse il sogno con una capacità di dargli concretezza, con occhio sognante ma allo stesso tempo legato al mondo reale fosse” la fotografa “Emma Summerton”

