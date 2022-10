L'acquisizione dell'app Parler dovrebbe essere completata entro fine anno

Il rapper Kanye West si è offerto di acquistare il social network Parler, caro alla destra americana, dopo essere stato espulso da Twitter e Instagram a causa di post giudicati antisemiti. L’acquisto di Parler darebbe a West, ora noto come Ye, la possibilità di un nuovo sbocco per le sue opinioni nel web. Parlement Technologies, proprietaria della piattaforma, e West hanno affermato che l’acquisizione dovrebbe essere completata nel quarto trimestre dell’anno senza rivelare dettagli sul prezzo.

“In un mondo in cui le opinioni conservatrici sono considerate controverse, dobbiamo assicurarci di avere il diritto di esprimerci liberamente”, ha affermato Ye in una dichiarazione. L’acquisizione potrebbe dare nuova vita a Parler, che ha dovuto lottare con la concorrenza di altre piattaforme favorevoli ai conservatori come Truth Social. Il social Parler, lanciato nell’agosto 2018, ha iniziato a prendere piede nel 2020 ed è stato poi messo offline dopo l’attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio. Un mese dopo l’attacco, Parler ha annunciato un rilancio ed è tornato su Google Play il mese scorso. “Questo accordo cambierà il mondo e cambierà il modo in cui il mondo pensa alla libertà di parola”, ha affermato il Ceo di Parlement Technologies George Farmer.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata