L'annuncio sui social con la foto di un tatuaggio: "Together we are stronger"

Giorgia Soleri ha la fibromialgia. L’influencer, scrittrice, e fidanzata di Damiano dei Maneksin, ha sempre raccontato i suoi problemi di salute sui social, portando nel dibattito pubblico le difficoltà di diagnosi avute o” ha scritto su Instagram. “La veritá è che eravamo milioni di persone, silenziate da un personale medico-sanitario che per anni ci aveva trattate come malate immaginarie, scottate dall’invalidazione che il nostro dolore aveva ricevuto da affetti e parenti, schiacciate dal peso di una malattia che nel suo nome portava lo sconveniente suono di un organo genitale” dice. “Di diagnosi ne sono arrivate altre 3: neuropatia del pudendo, endometriosi e adenomiosi – aggiunge – Qualche giorno fa è arrivata la quinta, con la stessa dinamica di tutte le altre: dubbi, diagnosi scorrette, disillusione, rassegnazione. Poi, un nome: fibromialgia”. . L’influencer, scrittrice, e fidanzata di Damiano dei Maneksin, ha sempre raccontato i suoi problemi di salute sui social, portando nel dibattito pubblico le difficoltà di diagnosi avute con la vulvodinia e l’endometriosi. Ora annuncia di avere anche la fibromialgia. “La prima diagnosi che ho ricevuto è stata contemporaneamente una liberazione e un pugno nello stomaco. Finalmente il mio dolore aveva un nome, potevo chiamarlo, spiegarlo, dargli spazio e dignità. Ma probabilmente quel nome era molto raro, insomma, altrimenti non ci avrebbero messo anni a trovarlo, no? N

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Soleri ha provato anche a dare un messaggio positivo: “Ho scoperto che la condivisione è un viaggio arricchente mai a senso unico, quando dai qualcosa ti torna sempre indietro. e a me è tornata empatia, amore, supporto, vicinanza, abbracci silenziosi e sguardi a voce alta. poche ore prima di questa diagnosi, per un casualità che a ripensarci fa sorridere, mi tatuavo TOGHETER WE ARE STRONGER. e oggi lo sento più che mai. grazie”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata