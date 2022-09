L'attore e la moglie al Gala dei premi organizzati dalla 'Clooney Foundation for Justice'

(LaPresse) George Clooney e Amal Alamuddin hanno sfilato sul tappeto rosso di New York in occasione degli Albie Awards, premi organizzati dalla fondazione creata dalla coppia, la Clooney Foundation For Justice. L’evento, che prende il nome dal giudice attivista Albie Sachs, impegnato per porre fine all’apartheid in Sudafrica, ha lo scopo di premiare personalità ritenute difensori della giustizia che rischiano molto per quello che fanno. Alla serata organizzata alla New York Public Library, hanno partecipato star del calibro di Julia Roberts e Meryl Streep.

