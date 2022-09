200 artisti in provincia di Salerno, 5000 spettatori ogni sera

(LaPresse) – Sul sagrato della Basilica di Santa Trofimena, a Minori, in provincia di Salerno, i 200 protagonista della 26ma edizione di Gusta-Minori hanno salutato il pubblico che numeroso ha seguito ogni appuntamento in calendario: “Un grande abbraccio per dire no alla violenza!! Sempre!! Vince il Teatro, vince la bellezza!”. In tutto il borgo diversi appuntamenti con più di 5mila spettatori, come prima del Covid. “Abbiamo tanti americani, ma anche tanti cittadini provenienti dall’Europa e dall’Europa Centrale – ha detto Andrea Reale, sindaco di Minori – questa è la Città del Gusto, del buon cibo ma anche dell’arte, del bello, dello star bene. Noi siamo felici quando gli altri stanno bene”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata