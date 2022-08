Per la prima volta alla scoperta del mito di Sophia Loren, icona dell’eccellenza italiana amata in tutto il mondo

Per la prima volta, un documentario racconta Sophia Loren come mai in precedenza, mettendo insieme con passione e cura archivi straordinari che mostrano un ritratto inedito dell’attrice. Prodotto da Marco Durante, Presidente di LaPresse, con RAI Documentari e Luce Cinecittà, diretto da Marco Spagnoli, è un viaggio alla scoperta del mito di un’attrice unica, e della sua vita.

