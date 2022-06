Lei deve versare anche 15 milioni di risarcimento

La giuria del tribunale di Fairfax, in Virginia, ha riconosciuto all’unanimità Amber Heard colpevole di diffamazione nei confronti dell’ex marito Johnny Depp. All’attore è stato riconosciuto in totale un risarcimento di 15 milioni di dollari. Al contempo, alla Heard è stato riconosciuto un risarcimento di 2 milioni di dollari perché riconosciuta vittima a sua volta di diffamazione da parte dell’attore, che l’aveva accusata, insieme ai suoi amici, di avere orchestrato una versione per la polizia su suggerimento del suo avvocato e del suo addetto stampa. In breve, nella complicata vicenda giudiziaria, la giuria ha stabilito che i due ex coniugi si sono diffamati a vicenda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata