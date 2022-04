Il suo debutto nel cinema ad appena 15 anni, era malata da tempo

Addio all’attrice e conduttrice televisiva Catherine Spaak, morta a 77 anni in una clinica romana. Nel 2020 era stata colpita da un’emorragia cerebrale. Anche ballerina e cantante era nata in Francia da famiglia belga nel 1945 ma naturalizzata italiana: nel BelPaese aveva conosciuto la fama fin dagli anni ’60. Il suo debutto nel cinema italiano ad appena 15 anni nel film ‘Dolci inganni’ di Alberto Lattuada. Il successo è arrivato con pellicole ‘La voglia matta’ di Luciano Salce e ‘Il sorpasso’ di Dino Risi. La Spaak conquistò con il passare degli anni anche il piccolo schermo, ha condotto diversi programmi tv, preso parte alla soap opera ‘Un posto al sole’, alla serie tv ‘Un medico in famiglia 8’ e a ‘Ballando con le stelle’ nel 2007.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata