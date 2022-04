Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si esibiscono per 45 minuti, chiudono con "Gasoline" e mandano un messaggio al presidente russo: "Free Ukraine, fuck Putin"

(LaPresse) Sow dei Måneskin al Coachella Valley Music and Arts Festival, nella Contea di Riverside, in California. La band romana si è esibita per 45 minuti portando sul palco del celebre festival americano alcuni dei loro più importanti successi, da “Zittti e buoni” a “Mamma mia”, passando per “Beggin” fino a “We’re gonna dance on gasoline”, il brano scritto contro la guerra in Ucraina e con cui hanno aderito a #StandUpForUkraine, la campagna del Global Citizen. Proprio prima di intonare il brano, Damiano si è rivolto al pubblico: “Vi siete divertiti? Anche noi ci divertiamo, ma riordiamoci che è un privilegio vivere senza preoccupazione mentre le bombe cadono sulle città”, ha detto il frontman che poi ha citato Charlie Chaplin e il discorso del film “Il grande dittatore”. L’esibizione si è poi chiusa con l’urlo del cantante e il messaggio diretto al presidente russo: “Free Ukrain, fuck Putin”

